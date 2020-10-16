Указ главы Республики Марий Эл от 16 октября 2020 года № 201 "О внесении изменения в Указ Главы Республики Марий Эл от 17 марта 2020 г. № 39"

1. Внести в Указ Главы Республики Марий Эл от 17 марта 2020 г. № 39 "О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Республики Марий Эл в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" (портал "Марий Эл официальная" (portal.mari.ru/pravo), 17 марта 2020 г., № 17032020020007, 27 марта 2020 г., № 27032020020011, 30 марта 2020 г, №30032020020012, 3 апреля 2020 г, №03042020020013, 15 апреля 2020 г, № 15042020020016, 16 апреля 2020 г, № 16042020020017, 20 апреля 2020 г, №20042020020018, 29 апреля 2020 г, №29042020020021, 8 мая 2020 г, №08052020020023, 29 мая 2020 г, № 29052020020031, 20 июня 2020 г, № 20062020020033, 29 июня 2020 г, № 29062020020036, 17 июля 2020 г, № 17072020020037, 24 июля 2020 г, №24072020020038, 12 августа 2020 г, № 12082020020042, 4 сентября 2020 г, № 04092020020046, 25 сентября 2020 г, № 25092020020050) следующее изменение:

Указ изложить в следующей редакции:

"О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Республики Марий Эл в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)

В целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Республики Марий Эл в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19), в соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", Федеральным законом от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", Указом Президента Российской Федерации от 11 мая 2020 г. № 316 "Об определении порядка продления действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в субъектах Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" постановляю:

1. Ввести на территории Республики Марий Эл режим повышенной готовности до 15 ноября 2020 г. включительно.

2. Установить, что на территории Республики Марий Эл до 15 ноября 2020 г. включительно не допускается проведение публичных, спортивных, физкультурных, зрелищных, досуговых, развлекательных, выставочных, просветительских, рекламных и иных массовых мероприятий с очным присутствием граждан, а также оказание соответствующих услуг, в том числе в парках культуры и отдыха, торгово-развлекательных центрах и в иных местах массового посещения граждан.

3. Временно приостановить до 15 ноября 2020 г. включительно деятельность находящихся на территории Республики Марий Эл организаций независимо от организационно-правовой формы и формы собственности, а также индивидуальных предпринимателей (далее - организации), за исключением следующих организаций:

1) государственные органы;

2) непрерывно действующие организации; организации, работающие на оборудовании, предназначенном для непрерывного технологического процесса;

3) медицинские и аптечные организации;

4) организации, обеспечивающие население продуктами питания и товарами первой необходимости;

5) организации, выполняющие неотложные работы в условиях чрезвычайной ситуации и (или) при возникновении угрозы распространения заболевания, представляющего опасность для окружающих, в иных случаях, ставящих под угрозу жизнь, здоровье или нормальные жизненные условия населения;

6) организации, осуществляющие неотложные ремонтные и погрузочно-разгрузочные работы;

7) организации, предоставляющие финансовые услуги в части неотложных функций (в первую очередь услуги по расчетам и платежам);

8) иные организации, определенные решением Правительства Республики Марий Эл исходя из санитарно-эпидемиологической обстановки и особенностей распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в Республике Марий Эл.

4. Рекомендовать гражданам до 15 ноября 2020 г. включительно не покидать без необходимости места проживания (пребывания), максимально ограничить взаимодействие с другими гражданами, принимать дополнительные меры предосторожности при вынужденном выходе из дома (места проживания или пребывания), особенно гражданам с высоким риском тяжелого заболевания (лицам старше 65 лет, лицам с хроническими заболеваниями, в первую очередь - лицам с сердечно-сосудистыми заболеваниями, болезнями органов дыхания, диабетом).

5. Установить следующие обязанности граждан:

а) использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (маски, респираторы) при посещении зданий, строений, сооружений (помещений в них), нахождении в транспорте общего пользования, на объектах инфраструктуры железнодорожного транспорта, в легковом такси, транспортном средстве, осуществляющем перевозки пассажиров и багажа по заказу, а также соблюдать дистанцию до других граждан не менее 1,5 метра (социальное дистанцирование) в указанных объектах и местах (социальное дистанцирование не применяется в случае оказания услуг по перевозке пассажиров и багажа);

б) при появлении респираторных симптомов обратиться за медицинской помощью на дому без посещения медицинских организаций;

в) соблюдать постановления руководителя Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека - Главного государственного санитарного врача Российской Федерации, санитарных врачей о нахождении в режиме изоляции на дому.

6. Рекомендовать организациям независимо от организационно-правовой формы и формы собственности, а также индивидуальным предпринимателям, чья деятельность в соответствии с пунктом 3 настоящего Указа временно не приостановлена (не ограничена) на территории Республики Марий Эл:

1) перевести не менее 30 процентов штатной численности работников (исполнителей по гражданско-правовым договорам) на дистанционный режим работы, в том числе в приоритетном порядке граждан с высоким риском тяжелого заболевания (лиц старше 65 лет, лиц, имеющих хронические заболевания, в первую очередь - лиц с сердечно-сосудистыми заболеваниями, болезнями органов дыхания, диабетом), при возможности предоставить указанным лицам отпуска;

2) принять решения об установлении численности работников (исполнителей по гражданско-правовым договорам):

подлежащих переводу на дистанционный режим работы;

не подлежащих переводу на дистанционный режим работы в связи с необходимостью их непосредственного участия в обеспечении непрерывных технологических и иных процессов, необходимых для обеспечения функционирования таких организаций и индивидуальных предпринимателей;

3) принять меры, направленные на минимизацию очного присутствия работников на рабочих местах;

4) ввести запрет на выезд работников в зарубежные командировки, а также рекомендовать работникам воздержаться от поездок за рубеж в период нахождения в очередных отпусках;

5) проводить тестирование на наличие новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в отношении работников, осуществляющих межрегиональные грузовые перевозки автомобильным транспортом, а также осуществляющих деятельность, связанную с передвижением между субъектами Российской Федерации.

7. Установить следующие обязанности организаций независимо от организационно-правовой формы и формы собственности, а также индивидуальных предпринимателей, чья деятельность в соответствии с пунктом 3 настоящего Указа временно не приостановлена (не ограничена) на территории Республики Марий Эл:

а) обеспечить измерение температуры тела работников на рабочих местах с обязательным отстранением от нахождения на рабочем месте лиц с повышенной температурой;

б) обеспечить применение работниками средств индивидуальной защиты (в том числе многоразового использования) в зависимости от характера выполняемой работы в соответствии с требованиями Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека в условиях сохранения рисков распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19);

в) обеспечить соблюдение гражданами (в том числе работниками) социального дистанцирования, в том числе путем нанесения специальной разметки и установления специального режима допуска и нахождения в зданиях, строениях, сооружениях (помещениях в них), на соответствующей территории (включая прилегающую территорию), а также обязательную обработку дезинфицирующими средствами рук граждан (в том числе работников и посетителей) и ежечасную санитарную обработку непосредственно контактирующих поверхностей;

г) при поступлении запроса от Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Марий Эл незамедлительно представлять информацию обо всех контактах заболевшего новой коронавирусной инфекцией (COVID-19) в связи с исполнением им трудовых функций, обеспечить проведение дезинфекции помещений, где находился заболевший;

д) не допускать на рабочее место и (или) территорию организации работников из числа граждан, в отношении которых приняты постановления санитарных врачей об изоляции.

8. Рекомендовать религиозным организациям, служителям и религиозному персоналу религиозных организаций:

совершать богослужения в храмах площадью не более 400 кв. метров с участием граждан при условии ограничения численности находящихся внутри храма (не более 1 человека на 4 кв. метра), в храмах площадью более 400 кв. метров - при численности находящихся внутри храма до 100 человек;

обеспечить ношение защитных масок лицами, посещающими религиозные организации;

обеспечить использование защитных масок священнослужителями во время таинства (исповеди);

организовать соблюдение мер социального дистанцирования (не менее 1,5 метра между людьми) в помещениях и на территории религиозной организации с осуществлением соответствующей разметки;

обеспечить соблюдение санитарно-противоэпидемического режима (регулярное проветривание помещений, использование устройств обеззараживания воздуха, антисептическая обработка рук при входе, регулярная дезинфекция киотов и предметов, используемых при совершении богослужений и религиозных обрядов);

проводить разъяснительную работу с населением о реализуемых в религиозных организациях в целях защиты жизни и здоровья граждан санитарно-эпидемиологических мерах.

9. Министерству здравоохранения Республики Марий Эл:

а) обеспечить возможность оформления листков нетрудоспособности без посещения медицинских организаций для лиц, в отношении которых приняты постановления санитарных врачей об изоляции;

б) совместно с Управлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Марий Эл (по согласованию) обеспечить изоляцию граждан, у которых по результатам лабораторных исследований подтверждено наличие новой коронавирусной инфекции (COVID-19), в соответствии с медицинскими показаниями;

в) обеспечить оперативное взаимодействие с гражданами, в отношении которых приняты постановления санитарных врачей об изоляции.

10. Органам исполнительной власти Республики Марий Эл, уполномоченным составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных статьей 20.6.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, рекомендовать территориальным органам федеральных органов исполнительной власти и органам местного самоуправления в Республике Марий Эл обеспечить в соответствии с компетенцией осуществление контроля за соблюдением гражданами, организациями независимо от организационно-правовой формы и формы собственности, а также индивидуальными предпринимателями, осуществляющими свою деятельность на территории Республики Марий Эл, требований, установленных настоящим Указом.

11. Главам администраций городских округов, муниципальных районов, городских и сельских поселений в Республике Марий Эл организовать неукоснительное соблюдение обязательных для исполнения гражданами и организациями правил поведения, установленных настоящим Указом, принимать дополнительные меры по профилактике новой коронавирусной инфекции (COVID-19) исходя из санитарно-эпидемиологической обстановки, в том числе:

организовать работу по выявлению фактов нарушений настоящего Указа, включая образование рабочих групп, определение ответственных должностных лиц администраций городских округов, муниципальных районов и сельских поселений в Республике Марий Эл;

обеспечить в целях недопущения распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) проведение периодических дезинфекционных и обеззараживающих и иных санитарно-эпидемиологических мероприятий в местах общего пользования в населенных пунктах;

осуществлять постоянный контроль проведения дезинфекционных мероприятий в транспорте общего пользования, на объектах торговли и оказания услуг, в образовательных организациях;

обеспечить оперативную передачу сведений об установленных фактах нарушений органам исполнительной власти Республики Марий Эл, уполномоченным составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных статьей 20.6.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, в соответствии с их компетенцией.

12. Министерству образования и науки Республики Марий Эл совместно с главами администраций городских округов и муниципальных районов в Республике Марий Эл:

организовать работу государственных и муниципальных образовательных организаций в соответствии с требованиями Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека в условиях сохранения рисков распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19);

организовать работу в государственных и муниципальных образовательных организациях по увеличению кратности проведения санитарно-противоэпидемических мероприятий, направленных на регулярное обеззараживание воздуха с использованием необходимого оборудования, усиление дезинфекционного режима в помещениях, обеспечение условий для гигиенической обработки рук с применением кожных антисептиков;

усилить контроль за обеспечением образовательными организациями и организациями, оказывающими образовательные услуги, проведения при входе в здания "фильтров" с обязательной термометрией с целью выявления и недопущения в них обучающихся и их родителей (законных представителей), работников с признаками респираторных заболеваний (повышенная температура, кашель, насморк), а также за использованием работниками средств индивидуальной защиты органов дыхания.

13. Оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Республики Марий Эл под моим руководством перевести на круглосуточный режим работы до особого распоряжения.

14. Контроль за исполнением настоящего Указа оставляю за собой.".

2. Настоящий Указ вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава Республики Марий Эл А.Евстифеев







