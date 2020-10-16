Ми-35М эффектно продемонстрировали свою ударную мощь в Сербии

Вертолеты Ми-35М успешно продемонстрировали свои ударные возможности на состоявшихся недавно крупномасштабных маневрах в Сербии.

"Летающие танки" российского производства в ходе учебно-боевых вылетов обрушили на условного противника 80-мм неуправляемые авиационные ракеты С-8.

Эти боеприпасы в зависимости от модификации могут эффективно уничтожать живую силу, различные укрепления, в том числе построенные из железобетона. Имеются также версии с кумулятивными боевыми частями, выводящими из строя разнообразную бронетехнику.

В настоящее время в России создана новейшая С-8 ОФП "Бронебойщик", имеющая более высокие тактико-технические характеристики, например, дальность полета у нее достигает 6000 метров.

Также были применены управляемые ракеты комплекса "Атака", способные бороться с самыми современными танками, в том числе оснащенными динамической защитой.

Известно, что на новых модернизированных вариантах "тридцать пятого" предусмотрена установка еще более мощных ПТУР типа "Вихрь", бьющих на дистанцию до 10 000 метров. Используя это оружие, можно также бороться с малоскоростными воздушными целями, например, беспилотными летательными аппаратами.

Во время учений нашлась работа и для скорострельной спаренной 23-мм пушки ГШ-23Л.

Чтобы обмануть комплексы противовоздушной обороны, применяющие ракеты с инфракрасными головками самонаведения, были задействованы ложные тепловые цели.

Вместе с боевыми вертушками действовали также десантно-транспортные Ми-17.

Тряхнули стариной и выпускавшиеся в Югославии по французской лицензии легкие Gazelle, запускавшие управляемые "Малютки".