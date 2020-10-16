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16.10.2020 22:10
Рубрика: В мире

Милорад Додик: Россия - это фактор мира и стабильности на Балканах

Текст: Александр Борисов (Республика Сербская)
Сербский член Президиума Боснии и Герцеговины Милорад Додик заявил, что рад предстоящей встрече с главой российского внешнеполитического ведомства Сергеем Лавровым, который в конце октября планирует посетить данное балканское государство, а также отметил значимость миротворческой роли России на Балканах.

"Россия - это фактор, выступающий за мир и стабильность в регионе. Россия выступает за Дейтонский договор", - подчеркнул в интервью белградским "Вечерним новостям" политик. Он также добавил, что "НАТО - это не опция для Республики Сербской, тут не о чем даже говорить".

Куда делся боснийский вариант Дейтонских соглашений, и нужна ли их ревизия.

Рассуждая о предстоящем визите российского министра в БиГ, Милорад Додик указал на то, что искренне радуется встрече с главой МИД России. "У меня будет возможность угостить его в Восточном Сараево. Для меня даже важнее, что Сергей Лавров посетит Восточное Сараево, нежели Сараево. И руководство Республики Сербской встретится с ним", - сообщил сербский лидер.

Ранее в эксклюзивном интервью "Российской газете" посол РФ в БиГ Петр Иванцов отмечал, что "в целом в наших связях с Сараево мы все придерживаемся партнерских подходов". "Россия - один из ключевых инвесторов в экономику Боснии и Герцеговины, по данным за прошлый год, мы на шестом месте по общим объемам капиталовложений и на первом по новым инвестициям за последние два года, - указывал дипломат. - Входим в число ведущих внешнеторговых партнеров. Придерживаемся схожих позиций по международным вопросам. Разумеется, у нас есть расхождения в оценках, в первую очередь, политического характера. Мне бы хотелось видеть больше конструктивного понимания роли России со стороны ряда политиков из Федерации Боснии и Герцеговины, несмотря на наши старания, его отсутствие все же время от времени дает о себе знать".

По мнению Иванцова, отдельного упоминания заслуживают связи России с Республикой Сербской. "Здесь у нас давно обеспечен наивысший уровень доверия, наши отношения носят поистине дружественный, даже братский характер, что мы высоко ценим и чем бесконечно дорожим, - констатировал он. - Здесь реализуется целый ряд проектов в экономической и культурно-гуманитарной сферах, мы работаем над новыми интересными инициативами, что выводит наше сотрудничество на качественно новый уровень. Традиционно интенсивный характер носят политические контакты между местным сербским и российским руководством, что мы намерены и впредь поощрять и расширять. Не помеха им, кстати, и нынешняя ситуация с коронавирусом: самое тесное общение продолжается. Хотел бы подчеркнуть - мы открыты к взаимовыгодному сотрудничеству со всеми, кто хочет с нами работать, наша повестка абсолютно прозрачна, вопреки периодическим попыткам представить российскую линию в качестве "влияния" с негативным подтекстом, очевидно, что в таких категориях мы не работаем. Вижу, что российский настрой на упрочение взаимоуважительных отношений находит отклик в Боснии и Герцеговине, продолжаем работу по укреплению этой тенденции. Смотрю в будущее наших комплексных отношений с энтузиазмом".

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