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16.10.2020 07:44
Рубрика: Экономика

Минпромторг: Российские производители ежедневно выпускают 9 млн масок

Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Российские производители выпускают до девяти миллионов масок ежедневно. При этом мощности компаний позволяют увеличить объемы производства вдвое. Об этом рассказали в пресс-службе Минпромторга.

Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС
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"Сегодня компании работают лишь вполовину своей максимальной мощности. Так например, "Московский эндокринный завод" сейчас производит два миллиона медицинских масок в день, а может увеличить их выпуск до четырех", - со ссылкой на источник пишет РИА Новости.

Команда японских ученых из института физико-химических исследований RIKEN сравнила возможности защиты лицевых экранов и медицинских масок. Выяснилось, что последние гораздо эффективнее от вирусов.

Ученые смоделировали траектории движения аэрозольных частиц, которые человек распространяет, надев на себя щиток или маску. Исследование показало, что экран пропускал почти 100 процентов частиц размером в пять микрометров и половину частиц размером 50 микрометров, в числе которых как раз могут оказаться и фрагменты вируса. В свою очередь, через медицинскую маску в этом же эксперименте просачивалось около трети мелких аэрозольных частиц, а вот крупные в 50 микрометров она почти все задерживала в себе.

Экономика Отрасли Фарминдустрия Общество Здоровье Правительство Минпромторг Пандемия коронавируса COVID-19

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