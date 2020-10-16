Минпросвещения: Планов по переводу школ на удаленку нет

Министерство просвещения не планирует массово переводить школы на дистанционное обучение из-за коронавируса. Об этом сообщил глава ведомства Сергей Кравцов во время встречи с победителями международных школьных олимпиад в МГУ.

- Никаких планов о переводе на дистанционное обучение нет, - цитирует Сергея Кравцова ТАСС. - Массовых закрытий школ из-за коронавируса в России пока не отмечено. На сегодняшний день ситуация управляема, каких-то серьезных опасений нет.

Чиновник также добавил, что Минпросвещения не собирается отменять Всероссийскую олимпиаду школьников.

Напомним, ранее ведомство опубликовало статистику школ по стране, которые были закрыты на карантин из-за COVID-19. Всего "ковидные" карантинные меры сохраняются в 125 школах в 41 регионе РФ.

Эти школы закрыли занятия в зданиях, но продолжают обучение с применением дистанционных технологий.