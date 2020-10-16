Минск объявил Тихановскую в розыск за призывы к свержению строя

Экс-кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская объявлена в межгосударственный розыск за призывы к свержению конституционного строя, передают РИА Новости.

"В розыскных учетах Межгосударственного информационного банка имеются сведения в отношении Тихановской С.Г., объявленной в межгосударственный розыск МВД Республики Беларусь за совершение преступления, предусмотренного часть 3 статьи 361", - подтвердили агентству в МВД России.

Ей инкриминируются публичные призывы к свержению или изменению конституционного строя или к совершению преступлений против государства.

Напомним, в начале октября стало известно, что, в соответствии с договорами о помощи между Москвой и Минском, Тихановская была объявлена в России в розыск.