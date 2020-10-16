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16.10.2020 09:05
Рубрика: Общество

Онищенко прокомментировал популярные мифы о коронавирусе

Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко развеял популярные мифы о коронавирусе. Один из самых частых - маски не спасают от COVID-19. Думать так - большое заблуждение, отметил он.

Фото: iStock
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"Маски надо носить обязательно, поскольку они защищают от попадания капель слюны, которые при разговоре, дыхании, чихании или кашле могут донести вирус до других людей", - цитирует медика "Парламентская газета".

Невозможность повторного заражения коронавирусом - относится к числу малоизученных. С уверенностью можно говорить о том, что иммунный ответ вырабатывается в любом случае - даже при бессимптомном течении болезни.

Третий распространенный миф заключается в том, что в России эпидемии коронавируса вовсе нет. Онищенко отметил, что это заблуждение, поскольку наличие эпидемии подтверждается цифрами интенсивности проявления заболевания. Другое дело, что власти предпринимают все меры, чтобы максимально снизить распространение инфекции. Рекомендации соблюдать социальную дистанцию и другие санитарные меры, перевод сотрудников на удаленный режим работы - как раз из их числа.

Ранее министр здравоохранения озвучил сроки начала вакцинации от вируса SARS-CoV-2. По словам Михаила Мурашко, сейчас формируются списки категорий населения, которые должны привиться. Такая возможность ориентировочно может появиться у россиян в конце ноября.

Общество Здоровье Пандемия коронавируса COVID-19

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