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16.10.2020 08:01
Рубрика: Легковые авто

Почему не стоит заправлять автомобиль без перчаток

Текст: Майя Бирюкова
Большинство водителей заправляют машину самостоятельно, не дожидаясь помощи оператора колонки. Но мало кто знает, что нужно делать это в перчатках, и отнюдь не из-за коронавируса.
Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости
Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

По правилам техники безопасности у операторов АЗС должна быть спецодежда, поскольку здесь существует риск возгорания паров топлива из-за статического электричества. В частности, специальные перчатки препятствуют накоплению разности потенциалов на поверхности одежды.

Фото: iStock
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Новые иномарки с дорогими кожаными салонами меньше накапливают статическое электричество. А вот недорогие массовые автомобили, сделанные 10-20 лет назад могут ощутимо биться током.

Самая опасная ситуация, когда водитель вставляет пистолет в бак, а затем садится в салон и ждет, когда он полностью заполнится, пишет aif.ru. Вокруг горловины бака накапливаются пары бензина, в это время человек ерзает в кресле, накапливая статическое электричество, затем выходит и берется за пистолет.

В этот момент может случиться небольшой подрыв паров. А дальше - вплоть до пожара на АЗС с многомиллионным ущербом, который могут взыскать с виновника - нарушителя техники безопасности. То есть с водителя.

Защитить от подобных ситуаций смогут антистатические перчатки, изготовленные из нейлона и полиэстера.

Фото: iStock
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Так называемые диссипативные перчатки имеют в составе искусственные карбоновые нити, которые рассеивают электрический заряд. Кондуктивные перчатки шьются из материала с тончайшей медной проволокой, лишающей одежду диэлектрических свойств. Проволока может быть либо на кончиках пальцев, либо по всей ладони.

Бывают также вязаные безворсовые перчатки, но они используются в основном в лабораториях при работе с пожароопасными веществами и для сборки микроэлектроники.

Купить антистатические перчатки можно через интернет, положить их в карман водительской двери и надевать перед заправкой автомобиля. Чтобы дополнительно снизить риск искры после заливки топлива нужно коснуться рукой корпуса колонки, чтобы снять с себя накопившееся статическое электричество. И только после этого браться за заправочный пистолет.

#авто