Попова рассказала, как остановить распространение коронавируса

Только соблюдая все меры безопасности можно остановить распространение коронавируса, считает глава Роспотребнадзора Анна Попова.

По ее словам, сейчас ситуация крайне напряженная. "Если часть людей не перестанет так безответственно относиться к ситуации, мы, к сожалению, можем и этот порог переступить", - отметила глава ведомства в интервью Первому каналу. Напомним, что сегодня было выявлено уже свыше 15 тысяч заболевших.

Ранее в интервью "Российской газете" Анна Попова отметила, что главное сегодня - мобилизоваться и следовать разработанным правилам. "Это не сложно. Может быть, некомфортно, неудобно, но нужно. Главное сейчас - повернуть вектор расслабленности к вектору действий и самоограничений. Сегодня региональные власти взяли более жесткий тон и требуют, чтобы люди носили маски - в транспорте, в магазинах и т.д. Еще раз повторю: это новая нормальность. Я это говорила в феврале и сейчас понимаю, что да, мы не ошиблись тогда - новая нормальность", - подчеркнула она.

По ее словам, сегодня нужно сделать все, чтобы не заболеть. "Мы много знаем о новом вирусе, но далеко не все. То, что он коварен, это сегодня уже очевидно. Но мы не знаем отдаленных последствий. Еще не родились дети, которые зачаты от переболевших родителей. Поэтому сегодня главная задача для каждого - не переболеть, а не заболеть", - добавила глава Роспотребнадзора.