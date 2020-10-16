Постановление о продлении льготной ипотеки внесено в правительство

Минфин внес в правительство проект постановления о продлении ипотеки на новостройки под 6,5% до 1 июля 2021 года, сообщает пресс-служба ведомства.

Продлить программу ипотеки с господдержкой президент РФ Владимир Путин предложил на совещании с членами правительства 14 октября.

Продление программы позволит дополнительно выдать 354 тыс. кредитов на 1,1 трлн руб., в том числе 90 тыс. кредитов на 270 млрд руб. в ноябре-декабре нынешнего года.

Программа льготной ипотеки была запущена в апреле нынешнего года для поддержки строительной отрасли. К середине октября по программе было заключено 224,4 тыс. кредитных договоров на 630,8 млрд руб. Использовано около 70% запланированного лимита программы (первоначально он был ограничен 740 млрд рублей, но летом увеличен до 900 млрд рублей). Выдано 216,7 тыс. кредитов на 607,5 млрд руб. К 1 ноября 2020 планируется выдать около 268 тыс. кредитов на 800 млрд рублей.