Производство третьей вакцины от COVID-19 в РФ может начаться в 2021 году

Производство третьей вакцины от коронавируса, разработанной в России, может начаться уже в следующем году. Об этом журналистам сообщил глава Минпромторга Денис Мантуров в рамках форума "Биотехмед".

"Конечно, но до конца года должны наших производственников подключить к процессу", - передает ТАСС ответ министра на вопрос о начале производства третьей вакцины от коронавируса в следующем году.

По его словам, для того, чтобы производственные площадки получили до конца года возможности подключиться к производству вакцины, ее разработчики должны завершить все необходимые для регистрации препарата процедуры. "То есть коллеги должны пройти все регуляторные процедуры: имеется в виду клиника, после этого мы уже запустим производство", - уточнил Денис Мантуров.

В общей сложности, по данным приведенным главой Мнпромторга", 18 предприятий и исследовательских центров находятся на разных стадиях разработки вакцины. "Но про живых я слышал только три", - заключил он.

Как сообщалось ранее, в России на данный момент зарегистрировано две вакцины от коронавируса. Первой стала разработка института им. Гамалеи Минздрава России, получившая название "Спутник V". Вторая российская вакцина "ЭпиВакКорона" научного центра "Вектор" Роспотребнадзора была зарегистрирована 14 октября. Третья вакцина разрабатывается Центром имени Чумакова РАН, ее регистрация ожидается до конца 2020 года.