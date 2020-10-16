Путин пока не собирается говорить с Трампом по телефону

Президент России пока не планирует проводить телефонный разговор с американским коллегой Дональдом Трампом. Об этом заявил ТАСС пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Пока нет", - сказал Песков на вопрос, будет ли Путин обсуждать с Трампом по телефону инициативу о продлении на год Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3).

Напомним, что с таким предложением президент России выступил сегодня на совещании с постоянными членами Совбеза. Главе МИД поручено донести его до американцев и получить хоть какой-то внятный ответ.