Дом в Брянской области обрушился в месте карстовых провалов

В поселке Вышков Злынковского района, где в пятницу 16 октября ушел под землю частный дом, ранее уже происходило аналогичное ЧП. Причина - карстовые провалы.

Напомним, около четырех часов утра в Вышкове обрушилась часть жилого одноэтажного дома по улице Ленинской. Постройка провалилась в подземную полость диаметром 10-15 метров и глубиной около шести-семи.

Как пояснили в оперативном штабе Брянской области, причиной стал карстовый провал грунта. В пострадавшем доме проживало два человека, по предварительной информации, один из них (пожилая женщина) может находиться под завалами.

"В феврале 2017 года подобный провал произошел в 600 метрах от данного места. Тогда на улице Щорса поселка Вышков под землей оказались баня и часть гаража", - говорится в сообщении.

На месте происшествия работают пожарно-спасательные подразделения и службы жизнеобеспечения.