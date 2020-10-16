Московская полиция нашла пропавшую девочку

На этот раз история с "потеряшкой" закончилась, к счастью, благополучно.

Напомним, в среду в полицию обратилась местная жительница с заявлением о пропаже 12-летней дочери, которая, по ее словам, ушла из квартиры днем и с тех пор не появлялась дома​​​. Следователи в Москве возбудили уголовное дело об убийстве. Сообщение о пропаже ребенка опубликовала на сайте и "Российская газета".

Официальный представитель МВД РФ Ирина Волк сообщила, что московская полиция нашла пропавшую в районе Филевского парка 12-летнюю девочку.

Ирина Волк рассказала, что благодаря профессиональным действиям полицейских местонахождение девочки было установлено. В настоящее время ее жизнь и здоровье вне опасности. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.