Под Брянском СК возбудил дело о провале дома под землю

В Брянской области следователи СУ СК по региону возбудили уголовное дело по факту провала участка земли вместе с домом в поселке Вышков. Поисково-спасательные работы жительницы этого дома продолжаются.

Следователи СУ СК в настоящее время продолжают смотр места происшествия вместе со спасателями, которые разбирают завалы. Предполагается, что под завалами может находится 70-летняя жительница обрушившегося дома.

Провал грунта случился в пятницу рано утром. Под землю провалилась часть дома № 14 по улице Ленинской поселка Вышков Злынковского района. Это одноэтажный частный дом, в котором проживают два человека. По данным спасателей, одна женщина жива, вторая проживала в обрушившейся части дома.

Власти причиной провала грунта считают карстовые явления: в этих местах меловые породы находятся близко к поверхности земли, они вымываются, в результате чего образуются пустоты в земле. В одну из таких образовавшихся пустот и угодил дом №14. Размеры образовавшегося провала: диаметр - около 15 метров, глубина почти с трехэтажный дом.

Уголовное дело возбуждено по факту случившегося. В ходе расследования следователям предстоит выяснить причины случившегося и выяснить условия, способствовавшие провалу грунта и обрушению строения.

Одновременно свою поверку проводит и прокуратура. Районному прокурору надо будет дать оценку состоянию ливневой канализации дорог рядом с разрушенным домом, а также систем водоснабжения и канализации в этом населенном пункте.