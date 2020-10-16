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16.10.2020 13:41
Рубрика: Экономика

В Москве 1,5 тыс. инспекторов проверяют наличие масок на пассажирах

Текст: Ирина Огилько

В столице задействованы свыше 1,5 тыс. инспекторов для контроля за наличием масок у пассажиров общественного транспорта. Об этом сообщает телеграмм-канал департамента транспорта Москвы.

Фото: iStock
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На станциях метро с самого утра дежурят около 1500 инспекторов Службы безопасности и сотрудников Центра обеспечения мобильности пассажиров, они напоминают о необходимости использовать средства защиты в поездках всем, кто входит на станции. Ношение масок и перчаток в городском транспорте Москвы проверяют также 350 контролеров инспекторов ГКУ "Организатор перевозок".

Напомним, что с пятницы, 16 октября, вход в общественный транспорт возможен только в маске и перчатках, даже если проезд уже оплачен. Как рассказал "РГ" инспектор-контролер ГКУ "Организатор перевозок" Александр Сергеев, при входе в общественный транспорт маска должна быть на лице, а не в кармане. "Шарф - не считается маской, перчатки могут быть любые; кроме масок и респираторов, могут быть защитные экраны лица", - сказал Сергеев.

В регионах Экономика Транспорт Общественный транспорт Филиалы РГ Столица ЦФО Москва Пандемия коронавируса COVID-19

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