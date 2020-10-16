Власти Москвы не планируют вводить платный въезд в центр города

Столичные власти не планируют вводить плату за проезд в центр города для частного транспорта. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в интервью ТАСС.

Мэр отметил, что не является сторонником жестких ограничительных мер в отношении автомобилистов. При этом он сказал, что введенная весной временная система электронных пропусков себя оправдала.

"Приведу две-три цифры. У нас на пике заболеваемости перемещались по городу ежедневно на личном и общественном транспорте 9 млн человек: от 9 млн до 10 млн человек каждый день. После введения электронных пропусков и регулирования всей этой огромной процедуры у нас перемещение по городу сократилось до 3 млн человек, то есть в три раза", - сказал Собянин.

Такая мера, по словам мэра столицы, дала возможность преодолеть пик заболеваемости. "Сегодня применяются те инструменты, которые адекватны сегодняшней ситуации", - добавил Собянин.