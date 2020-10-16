В Хабаровском крае ввели жесткие меры из-за коронавируса

С 16 октября в Хабаровском крае ввели новые ограничения в связи с высоким уровнем заболевания коронавирусной инфекцией.

Теперь на массовых мероприятиях, проводимых на открытом воздухе, должно присутствовать не более 50 человек. Отменяются все спортивные мероприятия с участием несовершеннолетних из других регионов.

"Массовые мероприятия в помещениях должны по возможности проходить в онлайн-режиме. Исключение составляют театры и кинотеатры, в которых кроме обязательных противоэпидемических мер действует шахматная рассадка зрителей", - сообщает пресс-служба краевого правительства.

Работодателям рекомендуется перевести на дистанционный режим работы всех сотрудников, старше 65 лет, за исключением руководителей и работников, чье присутствие является необходимым. Также на дистанционку отправят беременных и людей с хроническими заболеваниями.

С 19 октября вводится обязательное тестирование на COVID-19 всех пассажиров, вылетающих в северные районы края: Аяно-Майский, Охотский, Тугуро-Чумиканский районы и Николаевск-Амуре.

Всего в Хабаровском крае зарегистрировано 13494 случая заражения коронавирусом. 10370 пациентов выздоровели, 121 человек скончался.