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16.10.2020 08:29
Рубрика: Общество

В Хабаровском крае ввели жесткие меры из-за коронавируса

Текст: Артем Красиков

С 16 октября в Хабаровском крае ввели новые ограничения в связи с высоким уровнем заболевания коронавирусной инфекцией.

В Хабаровском крае введут новые ограничения из-за COVID-19

Теперь на массовых мероприятиях, проводимых на открытом воздухе, должно присутствовать не более 50 человек. Отменяются все спортивные мероприятия с участием несовершеннолетних из других регионов.

"Массовые мероприятия в помещениях должны по возможности проходить в онлайн-режиме. Исключение составляют театры и кинотеатры, в которых кроме обязательных противоэпидемических мер действует шахматная рассадка зрителей", - сообщает пресс-служба краевого правительства.

Работодателям рекомендуется перевести на дистанционный режим работы всех сотрудников, старше 65 лет, за исключением руководителей и работников, чье присутствие является необходимым. Также на дистанционку отправят беременных и людей с хроническими заболеваниями.

С 19 октября вводится обязательное тестирование на COVID-19 всех пассажиров, вылетающих в северные районы края: Аяно-Майский, Охотский, Тугуро-Чумиканский районы и Николаевск-Амуре.

Всего в Хабаровском крае зарегистрировано 13494 случая заражения коронавирусом. 10370 пациентов выздоровели, 121 человек скончался.

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