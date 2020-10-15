Постановление правительства Хабаровского края от 15 октября 2020 года № 443-пр "О внесении изменений в постановление Правительства Хабаровского края от 28 августа 2020 г. № 364-пр "О снятии отдельных ограничительных мероприятий, установленных в связи с введением режима повышенной готовности в условиях распространения новой коронавирусной инфекции"

В связи со складывающейся санитарно-эпидемиологической обстановкой по распространению новой коронавирусной инфекции на территории Хабаровского края Правительство края постановляет:

1. Внести в постановление Правительства Хабаровского края от 28 августа 2020 г. № 364-пр "О снятии отдельных ограничительных мероприятий, установленных в связи с введением режима повышенной готовности в условиях распространения новой коронавирусной инфекции" следующие изменения:

1) дополнить пунктом 21 следующего содержания:

"21. Установить, что проведение досуговых, развлекательных, зрелищных, культурных, физкультурных, спортивных, выставочных, просветительских, рекламных, публичных и иных мероприятий на открытых пространствах осуществляется с количеством участников не более 50 человек.";

2) подпункт 4.3 пункта 4 изложить в следующей редакции:

"4.3. Перевести на дистанционный режим работы:

- беременных женщин;

- работников, имеющих заболевания, указанные в перечне заболеваний, требующих перехода на дистанционный режим работы, согласно приложению к настоящему постановлению;

- работников в возрасте старше 65 лет, за исключением руководителей и сотрудников предприятий, организаций, учреждений и органов власти, нахождение которых на рабочем месте является критически важным для обеспечения их функционирования.";

3) дополнить приложением согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу с 16 октября 2020 г.

Врио Губернатора, Председателя Правительства края М.В.Дегтярев





Приложение к постановлению Правительства Хабаровского края от 15 октября 2020 г. № 443-пр

"Приложение к постановлению Правительства Хабаровского края от 28 августа 2020 г. № 364-пр

Перечень заболеваний, требующих перехода на дистанционный режим работы

1. Болезнь эндокринной системы - инсулинозависимый сахарный диабет, классифицируемая в соответствии с Международной классификацией болезней - 10 (далее - МКБ-10) по диагнозу E10.

2. Болезни органов дыхания из числа:

2.1. Другая хроническая обструктивная легочная болезнь, классифицируемая в соответствии с МКБ-10 по диагнозу J44.

2.2. Астма, классифицируемая в соответствии с МКБ-10 по диагнозу J45.

2.3. Бронхоэктатическая болезнь, классифицируемая в соответствии с МКБ-10 по диагнозу J47.

3. Болезнь системы кровообращения - легочное сердце и нарушения легочного кровообращения, классифицируемая в соответствии с МКБ-10 по диагнозам I27.2, I27.8, I27.9.

4. Наличие трансплантированных органов и тканей, классифицируемых в соответствии с МКБ-10 по диагнозу Z94.

5. Болезнь мочеполовой системы - хроническая болезнь почек 3 - 5 стадии, классифицируемая в соответствии с МКБ-10 по диагнозам N18.0, N18.3 -N18.5.

6. Новообразования из числа (не распространяется на пациентов, отнесенных к третьей клинической группе в онкологии):

6.1. Злокачественные новообразования любой локализации, в том числе самостоятельных множественных локализаций, классифицируемые в соответствии с МКБ-10 по диагнозам C00 - C80, C97.

6.2. Острые лейкозы, высокозлокачественные лимфомы, рецидивы и резистентные формы других лимфопролиферативных заболеваний, хронический миелолейкоз в фазах хронической акселерации и бластного криза, первичные хронические лейкозы и лимфомы, классифицируемые в соответствии с МКБ-10 по диагнозам C81 - C96, D46."







