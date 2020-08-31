Постановление правительства Хабаровского края от 28 августа 2020 года № 364-пр "О снятии отдельных ограничительных мероприятий, установленных в связи с введением режима повышенной готовности в условиях распространения новой коронавирусной инфекции"

В связи со складывающейся санитарно-эпидемиологической обстановкой по распространению новой коронавирусной инфекции на территории Хабаровского края, в соответствии со статьей 11 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", с Указом Президента Российской Федерации от 11 мая 2020 г. № 316 "Об определении порядка продления действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в субъектах Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", распоряжением Правительства Хабаровского края от 13 февраля 2020 г. № 120-рп "О введении режима повышенной готовности" Правительство края постановляет:

1. Снять с 04 сентября 2020 г. ограничительные мероприятия на территории Хабаровского края, введенные постановлениями Правительства Хабаровского края от 29 апреля 2020 г. № 176-пр "О введении дополнительных мероприятий по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции на территории Хабаровского края", от 10 июня 2020 г. № 252-пр "О снятии отдельных ограничительных мероприятий, установленных в связи с введением режима повышенной готовности в условиях распространения новой коронавирусной инфекции".

2. Сохранить, до особого распоряжения, ограничения по соблюдению:

2.1. Обязательного масочного режима при нахождении во всех общественных местах, предприятиях, организациях, учреждениях всех форм собственности, в том числе:

- в медицинских организациях, аптеках и аптечных пунктах, помещениях (площадях) объектов розничной торговли, других организаций, связанных с обслуживанием (оказанием услуг) населения;

- в федеральных государственных органах и их территориальных органах, государственных органах Хабаровского края, органах местного самоуправления муниципальных образований края;

- в зданиях, строениях, сооружениях автовокзалов, железнодорожных вокзалов, речных (морских) вокзалов, речных (морских) портов, аэропортов, на станциях и остановках всех видов транспорта общего пользования городского, пригородного и местного сообщения, а также во всех видах транспорта общего пользования городского, пригородного и местного сообщения, в том числе такси.

2.2. Дистанции до других граждан не менее 1,5 метра (социальное дистанцирование), в том числе в общественных местах и общественном транспорте, за исключением случаев оказания услуг по перевозке пассажиров и багажа легковым такси.

3. Органам исполнительной власти края, органам местного самоуправления муниципальных образований края, организациям независимо от организационно-правовой формы и формы собственности, а также индивидуальным предпринимателям, иным лицам, деятельность которых связана с непосредственным взаимодействием с гражданами, обеспечить соблюдение гражданами (в том числе работниками) социального дистанцирования, в том числе путем нанесения специальной разметки и установления специального режима допуска и нахождения в зданиях, строениях, сооружениях (помещениях в них), на соответствующей территории (включая прилегающую территорию).

4. Работодателям, осуществляющим'деятельность на территории Хабаровского края:

4.1. Проводить мероприятия по усилению дезинфекционного режима, в том числе по измерению температуры тела работникам на рабочих местах с обязательным отстранением от нахождения на рабочем месте лиц с повышенной температурой, использованию работниками гигиенических масок, а также по применению режима проветривания, текущей дезинфекции, увеличению кратности дезинфекции помещений, обеззараживанию воздуха и поверхностей в помещениях,

4.2. Обеспечить на входе в здания, строения, сооружения возможность обработки рук кожными антисептиками, предназначенными для этих целей, в том числе с помощью установленных дозаторов, или дезинфицирующими салфетками с установлением контроля за соблюдением этой гигиенической процедуры.

5. Комитету по информационной политике и массовым коммуникациям Правительства края проинформировать население Хабаровского края о мероприятиях, предусмотренных настоящим постановлением.

6. Настоящее постановление вступает в силу с 04 сентября 2020 г.

Врио Губернатора, Председателя Правительства края М.В.Дегтярев







