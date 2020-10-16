В Нижегородской области школьные каникулы начнутся досрочно

С 19 октября нижегородские школьники уходят на каникулы: таким образом, к обычным школьным каникулам добавится еще одна неделя. Об этом сообщил губернатор Глеб Никитин.

По его словам, растет количество детей, являющихся носителями коронавирусной инфекции, но тяжелого течения болезни почти ни у кого из них не наблюдается. При этом увеличивается число заболевших педагогов.

За двухнедельные каникулы ситуация должна стабилизироваться, поскольку средний срок инкубационного периода составляет 14 дней, - пояснил глава региона. Он также рекомендовал воздержаться от поездок с детьми на курорты в это время, от посещения торговых центров и других общественных мест.

Работодателям региона даны рекомендации предоставить одному из родителей возможность удаленной работы или отпуска на период каникул. Правда, коснется это только тех семей, чьи дети учатся в 1 - 5 классах.

Учреждения дополнительного образования пока продолжают работу в индивидуальном формате или мини-группах.

- Все эти решения принимаются не от хорошей жизни, а для безопасности людей и спасения жизней. При этом мы исходим из цели минимального дискомфорта для людей от ограничений. Но жить совсем как обычно, как будто вируса нет, пока, к сожалению, не получится, - подчеркнул глава региона.