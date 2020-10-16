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16.10.2020 15:51
Рубрика: Власть

В Оренбуржье центр ГЧП будет сотрудничать с "РБМ Капитал"

Текст: Алина Романова (Оренбург)
Фото: Корпорация развития Оренбургской области Фото: Корпорация развития Оренбургской области
Фото: Корпорация развития Оренбургской области

В Оренбуржье Центр государственно-частного партнерства (ГЧП) будет сотрудничать с одним из лидеров в сфере прямых инвестиций - компанией "РВМ Капитал". Соответствующее соглашение было подписано на днях.

Как уже писала "РГ", Центр ГЧП в регионе был создан минувшим летом. Главная цель работы центра, входящего в структуру Корпорации развития области, - повышение инвестиционной привлекательности региона. Потенциальные инвесторы смогут получить здесь всестороннюю помощь: от консультаций, поиска партнеров и подготовки конкурсной документации - до разработки и структурирования проектов и их юридического сопровождения.

Фото: Сергей Медведев
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Новый центр активно приступил к работе.

- За два с небольшим месяца специалисты успели составить перечень всех проектов, которые реализованы в РФ (не менее 200) и подготовить реестр объектов региона, которые можно передать в государственно-частное партнерство, - пояснил заместитель гендиректора Корпорации развития Оренбургской области Никита Хилимончик. - Кроме того, подписано соглашение о сотрудничестве с национальным Центром ГЧП. Это поможет в структурировании проектов, поиске потенциальных инвесторов, а также получение необходимой информации. Мы стремимся к тому, чтобы на территории нашей области увеличилось число проектов, которые реализуются совместно с частным капиталом.

Важным шагом в этом направлении стало заключение соглашения с группой "РВМ Капитал". Это один из лидеров в области прямых инвестиций, инвестиций в недвижимость, венчурных инвестиций, доверительного управления и проектов в сфере ГЧП.

Фото: Сергей Медведев
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На сегодня группа успешно реализовала более 40 проектов в различных отраслях экономики. Компания активно взаимодействует с рядом российских регионов: Московской, Свердловской, Челябинской, Тверской областями, Красноярским краем, Санкт-Петербургом, Республикой Башкортостан.

- Сотрудничество с "РВМ Капитал" позволит нам привлекать финансирование под проекты, взаимодействовать с публичными партнерами, сопровождать концессионные проекты от идеи до стадии заключения соглашений, - отметил Никита Хилимончик. - Для Корпорации развития Оренбургской области это открывает новые возможности в сфере реализации проектов ГЧП.

Кстати

По итогам 2019 года Оренбуржье заняло 39 место среди регионов РФ по уровню развития сферы государственно-частного партнерства. Перед областью стоит задача войти в топ-20 лучших субъектов страны по этому показателю. Важным инструментом для достижения этой цели призван стать Центр ГЧП: он выступит в роли единого оператора проектов государственно-частного партнерства на региональном уровне.

В регионах Власть Работа власти Регионы Филиалы РГ Средняя Волга ПФО Оренбургская область Оренбуржье: энергия роста

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