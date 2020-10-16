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16.10.2020 13:42

АО "Транснефть - Западная Сибирь" провело учебно-тренировочное занятие на реке Обь в Новосибирской области

АО "Транснефть - Западная Сибирь" провело учебно-тренировочное занятие (УТЗ) на подводном переходе магистрального нефтепровода (ППМН) Омск - Иркутск через реку Обь в Новосибирской области. Цель УТЗ - проверка алгоритмов взаимодействия подразделений и служб Новосибирского районного нефтепроводного управления (РНУ) в условиях нештатной ситуации и ликвидации ее последствий.
Фото: Пресс-служба АО "Транснефть - Западная Сибирь" Фото: Пресс-служба АО "Транснефть - Западная Сибирь"
Фото: Пресс-служба АО "Транснефть - Западная Сибирь"

Согласно легенде учения оператор нефтеперекачивающей станции (НПС) Сокур на ППМН Омск - Иркутск через реку Обь зафиксировал условное падение давления. Транспортировка нефти по МН была "остановлена" в режиме телеуправления. На подводный переход выехала патрульная группа линейной аварийно-эксплуатационной службы (ЛАЭС) НПС Сокур. При обследовании места падения давления был зафиксирован условный выход нефти на поверхность реки. Место нештатной ситуации было оцеплено, выставлены предупреждающие знаки.

Согласно Плану ликвидации аварийных разливов нефти, на реке было развернуто три рубежа боновых заграждений, на берегу собраны емкости для временного хранения нефти. "Обь - судоходная река. На месте проведения УТЗ ее ширина составляет 645 метров, глубина - почти 6,5 метров, а максимальная скорость течения - 1,1 метра в секунду. Исходя из особенностей водного объекта для локализации условного выхода нефти применяется технология установки боновых заграждений с использованием мобильного ордера. Это позволяет контролировать сбор нефти с водной поверхности и увеличивает его эффективность", - пояснил заместитель начальника Новосибирского РНУ по эксплуатации Сергей Репин.

Всего в УТЗ на трех рубежах было задействовано более 90 человек, использовались 23 единицы автомобильной и специализированной техники, шесть плавательных средств, в том числе два катера-бонопостановщика. Сотрудники экологоаналитической лаборатории непрерывно производили отбор пробы поверхностных вод, почвы, атмосферного воздуха для определения степени "загрязнения" окружающей среды и оценки возможности ее дальнейшего восстановления.

Все поставленные задачи по оперативному реагированию сотрудники НПС Сокур, ЛПДС "Сокур", Центральной ремонтной службы, Анжеро-Судженской ЛПДС выполнили в срок, установленный нормативными требованиями. Наблюдательная комиссия, в которую входили представители предприятия и АО "Транснефть - Подводсервис", выставила участникам УТЗ положительную оценку. Комиссия отметила эффективность и слаженность взаимодействия работников структурных подразделений Новосибирского РНУ в условиях нештатной ситуации.

Пресс-релиз предоставлен пресс-службой АО "Транснефть - Западная Сибирь"

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