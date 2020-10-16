В Кузбассе подвели итоги летнего сезона трудового отряда СУЭК

В Кузбассе подведены итоги работы летнего сезона трудового отряда СУЭК. В связи со сложной эпидемиологической ситуацией он оказался на месяц короче традиционного - трудоустройство школьников велось в июле и августе. Тем не менее общее количество юных кузбассовцев, задействованных в трудовом отряде СУЭК (ТОС), превысило тысячу человек.

Деятельность ТОС в регионе поддержали Фонд "СУЭК-РЕГОИНАМ", Министерство туризма и молодежной политики Кузбасса, администрации муниципальных образований Кемеровской области. Кузбасский отряд был сформирован с учетом требований санитарных норм в шести территориях области - городских округах Ленинск-Кузнецкий, Киселевск, Полысаево, а также Прокопьевском, Ленинск-Кузнецком муниципальных округах и Беловском муниципальном районе. Традиционно школьники в возрасте от 14 до 18 лет задействовались на благоустройстве и озеленении городов и поселков, прополке клумб, сборе и вывозе скошенной травы, адресной помощи ветеранам труда и пожилым людям, помощи по ремонту учебных заведений, поддержке экологических и благотворительных акций. За два летних месяца только мусора участниками движения ТОС было собрано более двух с половиной тысяч мешков.

В то же время у каждого территориального отряда были свои особенности в работе. Так, ребята сельских поселений активно участвовали в очистке берегов рек и озер от мусора, ухаживании в рамках акции "Живи, родник!" за многочисленными родниками. Школьники из трудового отряда СУЭК Прокопьевского муниципального округа вместе с активистами Совета молодежи "СУЭК-Кузбасс" провели экологическую акцию по очистке от мусора одного из популярнейших туристических мест- Кара-Чумышского мраморного карьера. А ребята из сел Красное и Ариничево Ленинск-Кузнецкого муниципального округа занялись изучением уникальной экосистемы созданного при поддержке СУЭК природного заказника "Кокуйское болото".

В городе Ленинске-Кузнецком трудотрядовцы приняли самое активное участие в благоустройстве территории вокруг строящегося на средства компании "СУЭК-Кузбасс" спортивного многофункционального центра "Горняк". Как отмечают участники трудового отряда СУЭК, приятно осознавать, что они тоже вносят свой вклад в создание такого нужного для города объекта. К тому же трудотряд - это всегда новые знакомства и новые возможности для собственной самореализации.

Особое внимание в Год памяти и славы уделяется участию трудотрядовцев в различных патриотических акциях. Школьники активно поддержали российские акции "Сад Памяти", "Окна Победы", "Бессмертный полк онлайн", "Свеча памяти онлайн", "Георгиевская ленточка", региональную акцию "Вахта Победы-Кузбасс". Под особым вниманием и заботой ребят памятные места, обелиски, связанные с Великой Отечественной войной. В Ленинске-Кузнецком для трудотрядовцев были организованы специальные экскурсии в Музей шахтерской славы Кольчугинского рудника для знакомства с экспозицией, посвященной боевому пути 376-й Кузбасско-Псковской стрелковой дивизии.

Еще одним важным направлением в деятельности трудотрядовцев нынешним летом стало участие в акциях в рамках всероссийского движения "МыВместе". Так ребята стали активными участниками Конкурса на лучший проект по изготовлению защитных (немедицинских) масок.

Сообщениями, фотографиями, видеозаписями о своих трудовых делах, участии в социальных акциях школьники активно делились в социальных сетях "Вконтакте" и "Инстаграм"#трудовойотрядсуэк #тос #кузбасский_тос #суэк #суэккузбасс #трудовоелето

"Я первый год в трудовом отряде, - рассказывает киселевская девятиклассница Анастасия Шайхулина. - За это время поняла, что значит работать в коллективе. Научилась справляться с секатором, разводить известь и белить, ухаживать за рассадой, рыхлить и поливать. Уверена, что полученный опыт, трудовые навыки еще пригодятся в жизни"..

По итогам летнего сезона трудового отряда СУЭК наиболее отличившиеся кузбасские ребята будут награждены Благодарностями от компании "СУЭК-Кузбасс".

Напомним, что первые трудовые отряды СУЭК появились 15 лет назад в Красноярском крае. Позже успешный опыт распространился на все регионы присутствия Компании. Проект удостоен полутора десятков наград федеральных и международных конкурсов, входит в библиотеку лучших корпоративных практик Российского союза промышленников и предпринимателей.

На территории Кемеровской области Трудовые отряды СУЭК действуют восьмой год. За это время участниками движения стали более семи тысяч юных кузбассовцев.

Справка

СУЭК - одна из ведущих угледобывающих компаний мира, крупнейший в России производитель угля, крупнейший поставщик угля на внутренний рынок и на экспорт, один из ведущих производителей тепла и электроэнергии в Сибири. Добывающие, перерабатывающие, энергетические, транспортные и сервисные предприятия СУЭК расположены в 12 регионах России. На предприятиях СУЭК работают более 70 000 человек. Основной акционер - Андрей Мельниченко.

Пресс-релиз предоставлен пресс-службой СУЭК-Кузбасс