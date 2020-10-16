В Новосибирской области задержали родителей погибших при пожаре детей

Сотрудники правоохранительных органов задержали родителей детей, погибших накануне в результате пожара в садоводческом обществе под Новосибирском.

Об этом сообщила старший помощник руководителя по взаимодействию со СМИ регионального СУ СК РФ Анастасия Кулешова. В ближайшее время следствие обратится в суд с ходатайством об избрании в отношении задержанных меры пресечения.

Напомним, 15 октября в СНТ "Елочка-2" Криводановского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области загорелась жилая постройка. При тушении пожара были обнаружены тела трех детей, 2013-го, 2015-го и 2017-го годов рождения. В момент происшествия они находились без присмотра родителей.

По данному факту следственными органами СК РФ по Новосибирской области возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 109 УК РФ "Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам". Расследование продолжается.