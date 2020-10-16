ГП нашла нарушения в колонии Дагестана, из которой сбежали заключенные

В дагестанской колонии ИК-2, из которой в сентябре сбежали шесть осужденных, сотрудники генеральной прокуратуры нашли ряд нарушений.

"Вскрыты нарушения уголовно-исполнительного закона о режиме, воспитательной работе с осужденными, а также законодательства об оперативно-розыскной деятельности", - говорится в сообщении ведомства.

Для устранения выявленных нарушений законов, причин и условий им способствовавших директору Федеральной службы исполнения наказаний внесено соответствующее представление.

По факту побега возбуждено и расследуется уголовное дело. Кроме того, в отношении должностного лица ИК-2 возбуждено уголовное дело по статье 293 УК РФ "Халатность".