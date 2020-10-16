Мариинский театр открыл выставку, посвященную Петру Чайковскому

В здании Новой сцены Мариинского театра в Петербурге открылась приуроченная к 180-летию Петра Ильича Чайковского выставка, рассказывающая о сотрудничестве прославленного композитора с главным императорским театром. В экспозицию вошли как подлинные артефакты 19-20 веков, так и экспонаты, которые стали доступны благодаря применению современных технологий.

К таковым, например, относятся оцифрованные партитуры сочинений Чайковского, которые теперь можно перелистать с помощью сенсорных экранов. Как известно, именно в Мариинском театре впервые были исполнены самые знаковые оперы и балеты композитора - от "Опричника" и "Чародейки" до "Пиковой дамы" и "Щелкунчика".

Также в экспозиции представлены письма Петра Ильича, исторические фотографии, театральная бутафория и костюмы к постановкам произведений Чайковского, созданные по эскизам таких театральных художников, как Евгений Пономарев и Константин Коровин.

- Во время создания выставки мы изучали не только биографию Чайковского и историю его постановок в Мариинском театре - но и печати, подписи на подкладках костюмов, фотоматериалы и эскизы художников разных лет, - рассказала "РГ" заведующая архивной службой Мариинского театра Ольга Овечкина. - Интересно, что у многих костюмов была долгая сценическая жизнь: они переходили из 19-го века в век 20-й, перенося с собой художественный вкус и благородный стиль, который был свойственен императорской сцене. Почти все костюмы на этой выставке имеют детали и элементы, созданные еще до революции - бархатная накидка, фрагменты шитья, театральная бижутерия, тесьма из металлической нити. Есть и полностью дореволюционные вещи: например, костюм из оперы "Опричник" постановки 1897 года.

Выставка будет открыта весь текущий театральный сезон.