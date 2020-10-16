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16.10.2020 13:12
Рубрика: Происшествия

В Петербурге закрыли дело на частного кредитора за благотворительный жест

Текст: Вера Черенева

В Петербурге Октябрьский районный суд прекратил дело против одного из самых известных частных кредиторов города Богдана Святецкого. Ему вменяли незаконное предпринимательство, сообщает объединенная пресс-служба судов Северной столицы.

Фото: iStock
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В частности, по версии следствия с 3 июля 2015 года по 29 ноября 2019 года Святецкий заключил с гражданам 23 договора займов и получил прибыль в размере 11,5 миллионов рублей. Но при этом права заниматься финансовой деятельностью у Святецкого не было и на него завели уголовное дело.

Правда, когда дело уже оказалось в суде, следователь полиции из управления по Адмиралтейскому району Петербурга обратился в суд с ходатайством о прекращении против Святецкого уголовного дела и о назначении ему штрафа.

Сам Святецкий на суде поддержал позицию следователя, указав, что раскаивается и загладил свою вину перечислением 650 тысяч рублей в центры содействия семейному воспитанию. Также Святецкий ранее не судим, конфликтов с законом не имел.
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Поэтому уголовное дело против него прекращено, Святецкий должен заплатить штраф в размере 250 тысяч рублей.

"Российская газета" неоднократно писала о деятельности Богдана Святецкого. По данным нашего издания, Богдан Святецкий выдал как минимум 53 займа, именно столько гражданских дел с его участием было обнаружено корреспондентом "РГ" в судах Петербурга и Ленинградской области.

Особенность займов в том, что выдавались они под залог недвижимости, иногда речь шла о единственных квартирах. Люди получали деньги на довольно невыгодных условиях, например, некоторые наши читатели взяли у Святецкого в долг суммы под 120 процентов годовых. Когда люди допускали просрочку, кредитор подавал на них в суд. Так, двое наших из читателей взяли у Святецкого в долг по 300 тысяч рублей под залог комнат, а он через суд потребовал 900 тысяч. Или освободить помещение.

Суды встают на сторону кредитора: если человек взял деньги, то должен вернуть на тех условиях, которые прописаны в договоре.

Сейчас законодательство в принципе запрещает частным лицам предоставлять займы под залог недвижимости, ограничивается и процентная ставка. Но в период, когда наши читатели и многие другие петербуржцы брали деньги в долг у Святецкого, таких ограничений не было.

Люди обращались в полицию, в прокуратуру, но каждый раз получали отказы: с позиции закона ничего предосудительного Святецкий не совершил.

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