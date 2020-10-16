Аксенов назвал "просветлением" разрешение США полетов над Крымом

Глава Крыма Сергей Аксенов назвал решение Федерального авиационного управления (FAA) США снять запрет своим гражданским самолетам в зоне полетной информации аэропорта Симферополя "просветлением" в головах американского истеблишмента.

- Это свидетельствует о некотором "просветлении" в умах американской власти в определенных вопросах и о том, что в США способны воспринимать реальность и действовать прагматично, - отметил Аксенов. - В Крыму ситуация с безопасностью всегда была стабильной, несмотря на все внешние попытки дестабилизации. Российский статус Крыма является константой, все остальные части "уравнения" нас мало волнуют.

Ранее США разрешили с 27 октября своим гражданским самолетам выполнять рейсы в районе полетной информации Симферополя. Такой шаг обосновывается снижением риска для гражданских самолетов над полуостровом.

В Госсовете Крыма полагают, что зеленый свет для лайнеров США над крымским небом и Черным морем может означать первый шаг на пути признания полуострова российским, хотя США это и отрицают. В то же время всегда надо быть готовым к возможным провокациям в небе над Крымом. Ведь разведывательные самолеты НАТО в последние месяцы слишком часто кружат над Тавридой и акваторией Черного моря.