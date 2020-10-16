Губернатор заявил, что на Кубани не будут закрывать предприятия

Глава Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил, что на территории региона власти не собираются закрывать предприятия и организации в связи с пандемией коронавируса. Об этом глава Кубани заявил в пятницу в своем выступлении на пленарном заседании в рамках форума "Биотехмед", который проходит Геленджике.

"Как уже говорил, мы не планируем жестких мер по закрытию предприятий и организаций края. Это моя позиция, - написал губернатор региона в своем Telegram-канале. - Но вместе с тем важно, чтобы жители края ответственно относились к ситуации - соблюдали социальную дистанцию и носили маски".

Свою позицию Кандратьев объяснил тем, что даже фиксируемый в крае рост числа заболеваний COVID-19 не пугает, так как врачи стали профессионалами, а "наличие ковидных госпиталей не на бумаге а в жизни стало реальным. У нас достаточно большой запас прочности, а самое главное - сегодня есть средства индивидуальной защиты".

Губернатор поблагодарил правительство страны за поддержку края с первых дней карантина. "Сегодня мы уже полностью обеспечены техникой, лекарствами, средствами защиты. В крае развкрнуто 23 ковидных госпиталя, мы получили больше 2 тысяч единиц медицинской техники, 48 автомобилей скорой помощи. До конца года ожидаем еще 60 машин", - отметил он.

В выступлении на форуме министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко подчеркнул, что мероприятие проходит в сложное время.

- Но с другой стороны, чувствуется уверенность, что мы нащупали те шаги, которые позволят нам быстрее выйти из пандемии, - сказал глава ведомства. Он также отметил важное значение цифровых технологий, трансформацию фармацевтической промышленности.

Как уже сообщалось, министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров в ходе форуме "Биотехмед" сообщил что, с марта российская промышленность увеличила мощности по производству медицинских масок более чем в 30 раз - до 19,5 млн штук в сутки. Только рынок медицинских масок по прогнозам за этот год увеличится в 85 раз.