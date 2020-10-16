Симферополь получит из скважин еще 30 тысяч "кубов" воды в сутки

В Крыму началось бурение артезианских скважин, вода из которых поступит в систему водоканала Симферополя в конце января 2021 года. Об этом на заседании оперативного штаба, посвященного водоснабжению столицы полуострова, заявил глава РК Сергей Аксенов.

- Бурение на всех скважинах, на всех водозаборах осуществляется, и мы планируем дополнительно в Симферополь подать к концу января 30 тысяч кубометров воды из подземных водозаборов, - уточнил Аксенов. - Возможно, это получится сделать раньше. И это позволит нам улучшить соблюдение графиков подачи воды.

Сейчас в столицу Крыма уже подается до 40 тысяч кубометров артезианской воды с Вилинского и Ивановского подземных водозаборов - бурение этих скважин в Бахчисарайском и Сакском районах республики было завершено минувшим летом. Недостающий объем приходится брать из пересохших водохранилищ. До конца 2020 года в Симферополь поступит вода еще с трех подземных скважин с общим дебитом 10 тысяч кубометров в сутки.

По оценке министерства экологии и природных ресурсов РК, в республике разведано около 90 участков для добычи воды. А совокупный баланс подземных вод оценивается 1,06 миллиона кубометров в сутки. Их запасов по оценкам специалистов хватит на 25 лет.

Напомним, в Симферополе, Симферопольском и Бахчисарайском районе, Алуште и Белогорске из-за затяжной засухи вода подается населению по графику. Власти республики не исключают, что режим ограничений продлится до марта 2021 года, когда высока вероятность наполнения водохранилищ естественного стока талыми водами с горных плато.