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16.10.2020 12:26
Рубрика: Общество

Ученые назвали причину участившихся пыльных бурь на юге России

Текст: Лариса Ионова (Ростов-на-Дону)
Пыльные бури, наблюдающиеся этой осенью в Ростовской области и других регионах юга страны, стали следствием сокращения площадей лесопосадок. Это привело также к обмелению Дона и регулярным ландшафтным пожарам.
Фото: iStock
Из-за песчаной бури в Ростове отменены восемь авиарейсов

Такими выводами поделилась с ТАСС профессор Донского государственного технического университета Елена Андреева.

Сначала масштабные пыльные бури связывали с необычайной засухой этого лета, когда осадков не наблюдалось в течение трех месяцев. Сильный ветер при этом способствовал распространению сильных пожаров, когда в районах были вынуждены вводить режим ЧС.

Но корни беды растут гораздо глубже. В таком степном регионе, как Ростовская область, необходимы лесозащитные насаждения. Они, по словам профессора, имеют ключевое значение для поддержания климатического баланса, не только защищая от пыльных бурь, но влияя на водный баланс всей Ростовской области. Таким образом, сама продолжительная засуха спровоцирована отсутствием лесозащитных полос.

"Корневая система задерживает влагу, не дает иссушаться верхнему слою, который очень легко развеивается. Растения, в свою очередь, способствуют испарению влаги, которая собирается в облака, принося осадки", - пояснила Елена Андреева. Обмеление Дона также является прямым следствием сокращения лесонасаждений. Дефицит влаги, в свою очередь, приводит к возникновению ландшафтных пожаров, в том числе в лесах. А после лесных пожаров, захватывающих огромные территории, площади лесов становятся еще меньше.

Фото: Ольга Орлова/РГ
Эксперт ЮФУ рассказала о причинах пыльной бури в Ростовской области

При этом фактически в Ростовской области не только не появляются новые лесополосы, но и вырубаются те, которые имелись. Эксперт напомнила, что первые рукотворные лесозащитные полосы появились на Юге России еще до революции, а в 1930-1940-е годы был реализован масштабный проект, в результате которого были созданы восемь больших лесозащитных полос. Теперь от них остаются лишь голые участки: территории интенсивно запахиваются, прокладываются новые дороги и коммуникации. Достаточно посмотреть на реконструкцию федеральной трассы Ростов-Таганрог, вдоль которой уничтожены все лесопосадки, создававшие естественную водо- и снегозащиту.

Без насаждения новых лесозащитных полос пыльные бури будут беспрепятственно накрывать всю область, вынося последний сохранившийся плодородный слой и способствуя превращению области в пустыню.

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