Renault показала ультрабюджетный электромобиль

Румынская марка Dacia, входящая в состав Renault, представила первый серийный электромобиль в своей истории - ультрабюджетный субкомпактный кроссовер Spring Electric.

Это не полностью новый продукт, а адаптированная под Евросоюз версия модели Renault K-ZE, которая была создана специально для Китая (производится и продается там с осени 2019 года). Здесь надо заметить, что сам K-ZE по кузову во многом унифицирован с бензиновым ультрабюджетником Renault Kwid, выпускаемым для некоторых развивающихся стран с 2015 года.

Серийная Dacia Spring Electro практически не имеет внешних отличий от одноименного прототипа, представленного в марте 2020 года. Относительно концепт-кара сделаны попроще блок-фары и иначе обыграны оранжевые акценты в экстерьере (это опция).

Spring Electric оснащен электромотором мощностью 33 кВт (44 л.с.), передним приводом и батареей емкостью 26,8 кВт*ч. Запас хода на одной зарядке у него достигает 225 км, если при помощи кнопки Spring Eco активизировать экономичные настройки езды, то запас хода увеличивается на 10% - это достигается за счет уменьшения мощности двигателя на уровне 23 кВт (31 л.с.) и ограничения максимальной скорости на уровне 100 км/ч. В нормальном состоянии Spring Electric может разгоняться до 125 км/ч. Запас энергии батарей с 0 до 80% на станции быстрой зарядки мощностью 30 кВт можно восстановить всего за час.

Фото: Пресс-служба Dacia.

В базовой комплектации Dacia Spring Electric заявлены две подушки безопасности, система автоматического экстренного торможения, электростеклоподъемники и бортовой компьютер с 3,5-дюймовым дисплеем.

Кондиционер, запасное колесо, медиасистема, навигатор, система помощи при парковке с видеокамерой заднего вида будут предлагаться за доплату.

Несмотря на румынскую марку, новый электромобиль будут производить бок о бок с агрегатным "донором" - в китайском городе Шиян. То есть в Евросоюз эту модель планируют импортировать в готовом виде. Продажи новинки должны стартовать в начале 2021 года, ожидается, что в базовом исполнении она будет стоить менее 10 000 евро.