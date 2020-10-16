Renault представила будущий Megane, он станет электрокроссовером

Прошла мировая премьера концепт-кара Renault Megane eVision, предваряющего, во-первых, выход семейства Megane следующего поколения, во-вторых, выпуск линейки электромобилей Renault на новой модульной платформе для электромобилей CMF-EV.

Компактный снаружи (габаритная длина 4,21 м, ширина 1,8 м, высота 1505 м), Megane eVision имеет длинную колесную базу (2,7 м) и минимальные свесы. Кузов тщательно проработан с точки зрения аэродинамики и примечательная деталь - дверные ручки на сервоприводе, в неактивном положении втягивающиеся в двери, перейдут и на серийный электромобиль, который выйдет в следующем году.

Особенности нового стиля электромобилей Renault - паттерн из частых вертикальных линий, он есть в декоративных панелях спереди, сзади и над порогами, в светоизлучающих элементах оптики и в оформлении колесных дисков. Колеса будут очень внушительного размера для такого компактного автомобиля - от 18 до 20 дюймов (на концепт-каре 20-дюймовые).

Фото: Пресс-служба Renault.

Причем не в ущерб внутреннего пространства, новая модульная платформа разработанная совместно инженерами Renault и Nissan (на ней построен вышедший неделями ранее Nissan Ariya), несет очень компактно скомпонованную силовую установку и одну из самых тонких батарей в отрасли.

Например, это позволило, несмотря на уменьшенные габариты по сравнению с нынешним хэтчбеком Megane, сделать Megane eVision намного вместительнее для людей и багажа.

Концепт-кар снабжен электромотором на 217 л.с. и 300 Нм, достаточным для разгона 0-100 быстрее 8 секунд. Привод передний. Платформа позволяет установку второго электромотора на задней оси для реализации полного привода. Аккумулятор имеет емкость 60 кВтч, на 6 кВтч больше, чем у базового Tesla Model 3 с автономностью хода 409 км (WLTP). Вместо числового выражения производитель указывает, что про автономности хватит на путь от Лондона до Ньюкасла, а это не меньше 455 км. Зарядка аккумулятора в трех режимах - стандартная (от бытовой сети), быстрая (трехфазным током) и сверхбыстрая (постоянным током мощностью 130 кВт).

Вслед за серийным электрическим Megane в 2021 году последует целая череда электромобилей Renault разных классов и назначений.