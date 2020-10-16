Роналду уверен в победе Нурмагомедова над Гэтжи

Португальский футболист Криштиану Роналду уверен в победе чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова над американцем Джастином Гэтжи.

Такое мнение звезда туринского "Ювентуса" и сборной Португалии высказал в прямом эфире на своей странице в Instagram. "Конечно, Хабиб победит. Мой брат", - сказал Роналду.

Поединок между Нурмагомедовым и Гэтжи состоится 24 октября в рамках турнира UFC 254 в Абу-Даби. Для российского чемпиона эта защита станет уже третьей. До этого он победил ирландца Конора Макгрегора и американца Дастина Порье. Гэтжи имеет статус временного чемпиона, который он добыл после сенсационной победы над своим соотечественником Тони Фергюсоном.

Роналду в настоящее время находится на самоизоляции после того, как у него выявили коронавирус.