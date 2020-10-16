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Рубрика: Власть

Россия отправила в Африку 50 тысяч игрушек и 2 тонны сладостей

Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Россия прислала в Центральноафриканскую Республику две тонны мороженого и шоколадных конфет с вафельной начинкой, а также 50 тысяч игрушек. Об этом рассказал посол РФ в Банги Владимир Титоренко.

Фото: iStock
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"Посылки со сладостями и игрушками доставил самолет "Руслан" российских Воздушно-космических сил", - цитирует дипломата РИА Новости.

Российское мороженое в последние несколько лет набирает популярность, особенно на рынках Юго-Восточной Азии. Особый интерес к отечественному лакомству проявляет КНР. В апреле 2019 года Китай разрешил поставки мороженого 45 российским компаниям. Председатель КНР Си Цзиньпинь также признался в своей любви к российскому десерту.

Ранее эксперты рассказали о росте на 35 процентов экспорта московского мороженого за первые пять месяцев этого года. Его основными потребителями стали Казахстан, США и Китай. Поскольку московское мороженое составляет более половины всего отечественного экспорта в этом сегменте, Россия в рейтинге мировых поставщиков перескочила на пять позиций вверх - на 16-е место. Продажи отечественного мороженого за рубеж стабильно растут с 2014 года, уточнили эксперты.

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