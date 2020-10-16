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16.10.2020 10:00
Рубрика: Легковые авто

Рыбак нашел Chevrolet Camaro, утонувший 32 года назад

Текст: Григорий Гомельчук

В США есть известный всем фанатам автоспорта город Индианаполис. В 20 километрах от него находится небольшой город Фишерс, а рядом с ним - водохранилище Гейст, популярное среди местных любителей рыбалки.

Фото: www.twitter.com/dcfireems
Вор угнал автомобиль, врезался на нем в магазин и сбежал

12 октября один из рыбаков шел на лодке вдоль берега, пытаясь обнаружить в толще воды добычу с помощью гидролокатора. Но нашел кое-что другое: крупный объект, напоминающий очертаниями автомобиль.

На место вызвали полицию и водолазов. Погрузившись под воду, они подтвердили догадку рыбака: под толстым слоем ила на дне лежал перевернутый на крышу Chevrolet Camaro. Когда машину вытащили на берег с помощью крана, полиция пробила номера по своим базам, и выяснила, что она была угнана 32 года назад.

Удивительно, что Camaro так долго оставался незамеченным, ведь находящийся рядом мост реконструировали около 15 лет назад. К сожалению, владелец машины так и не узнал, что с ней случилось - он уже умер.