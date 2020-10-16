Самые безопасные автомобили до 1 млн рублей

Большинство россиян при выборе новой машины сначала смотрят на цену. О безопасности, как правило, задумываются чуть ли не в последнюю очередь. "Российская газета" составила список самых безопасных автомобилей до 1 млн рублей, в который вошли популярные модели российского рынка - Lada Vesta, седаны Hyundai Solaris и Kia Rio, лифтбеки Volkswagen Polo и Skoda Rapid.

Hyundai Solaris/Kia Rio

Несмотря на то, что соплатформенные Hyundai Solaris и Kia Rio в текущем году обновились, их силовая структура кузова не изменилась и абсолютно идентична. Отличаются только внешние панели кузова.

В 2017 году Hyundai Solaris второго поколения прошёл краш-тест по методике ARCAP. Корейский седан получил 16 баллов из 16 возможных. Четырёхдверка оснащалась фронтальными подушками безопасности, ремнями с преднатяжителями и ограничителями усилия.

Hyundai Solaris с прочным кузовом отлично защищает пристёгнутых людей. Нагрузки, действовавшие на голову, грудь и ноги манекенов во время краш-теста, оказались ниже, чем в Volkswagen Polo Sedan и Lada Vesta Sedan.

Для Hyundai Solaris и Kia Rio до 1 млн рублей доступны фронтальные подушки безопасности, крепления детских сидений ISOFIX, система помощи при старте на подъёме (HAC), система управления стабилизацией (ABS, ESP, ESC, TSC, EBD, VSM). В топовых версиях добавляются боковые подушки и шторки безопасности.

Lada Vesta

Lada Vesta Sedan прошла краш-тест в 2016 году также по методике ARCAP. Автомобиль с двумя подушками безопасности, ремнями с преднатяжителями и ограничителями усилия заработал 15,1 балла. Данный результат лишь на 0,9 балла хуже Hyundai Solaris.

Вазовская четырёхдверка, по сути, защищает людей в салоне так же хорошо, как Hyundai Solaris и Volkswagen Polo Sedan. Кузов Lada Vesta прочен. Что касается интегрального критерия повреждения головы, то он составляет неопасные 355 единиц у водителя, 496 единиц у пассажира. Также минимальна вероятность травм ног. Уязвимым участком тела водителя и переднего пассажира является грудная клетка. Примечательно, что Lada Vesta стала самым безопасным отечественным легковым автомобилем.

Lada Vesta в кузове седан в максимальном исполнении Exclusive стоит 987 900 рублей. Такая машина может похвастать фронтальными и боковыми подушками безопасности, креплениями для детских сидений ISOFIX, системой помощи при трогании на подъёме (HSА), системой управления стабилизацией (ABS, ESP, ESC, TSC, EBD). Боковые шторки безопасности не предусмотрены ни за какие деньги.

Кстати говоря, в 2018 году Vesta SW Cross преодолела фронтальный краш-тест на скорости 64 км/ч по российской методике ARCAP. "Вседорожный" универсал заработал всего три звезды - 11,7 балла.

Volkswagen Polo/Skoda Rapid

Лифтбеки Volkswagen Polo и Skoda Rapid 2020 модельного года ещё не проходили независимые краш-тесты по методике ARCAP на Дмитровском полигоне НАМИ по заказу журнала "Авторевю".

Зато известно, что организация Latin NCAP провела в 2017 году серию независимых краш-тестов хэтчбека Polo с четырьмя подушками безопасности. Модель набрала пять звёзд. Rapid в 2012 году по итогам краш-тестов по методике Euro NCAP получил также пять звёзд.

Отметим, что Volkswagen Polo Sedan в 2010 году с фронтальными подушками безопасности и ремнями с ограничителями усилия по методике ARCAP набрал 14,3 балла из 16 возможных. Этот показатель на 0,5 балла ниже, чем у европейского хэтчбека с преднатяжителями ремней (14,8 балла)

В России лифтбеки Polo и Rapid до психологической отметки в 1 млн рублей оснащаются фронтальными подушками безопасности, боковыми подушками безопасности, креплениями детских сидений ISOFIX, системами HAC, ESP, ESC. В люксовых комплектациях появляются боковые шторки безопасности.