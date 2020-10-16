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16.10.2020 11:38
Рубрика: В мире

Строящемуся в Германии заводу Tesla отключили воду из-за долгов по ЖКХ

Текст: Александр Гусаров
Фото: CLEMENS BILAN/EPA Фото: CLEMENS BILAN/EPA
Фото: CLEMENS BILAN/EPA

Сооружение первого европейского завода американской компанией Tesla на территории Германии сопровождается курьезами. Как сообщает Euronews, строящемуся в окрестностях Берлина предприятию Илона Маска на днях отключили воду за долги по ЖКХ.

Фото: twitter.com/Tagesspiegel
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Как сообщили в немецком коммунальном предприятии WSE, это произошло после неоднократных предупреждений в адрес Tesla о необходимости заплатить по выставленным счетам. "Период 14 дней после уведомления истек. Мы не можем обращаться с Tesla иначе, чем с другими клиентами", - сообщили коммунальщики, перекрыв подающуюся на строительную площадку воду.

На текущий момент не сообщается ни о сумме долгов компании Маска, ни о том, каким образом отключение воды повлияет на сроки строительства завода в Германии. Ранее сообщалось, что это предприятие планирует начать работу в 2021 году.

Напомним, что в феврале высший административный суд Берлина и Бранденбурга отклонил иск немецких экологов, направленный против строительства в окрестностях германской столицы первого европейского завода Tesla. Известно, что он получит название Gigafactory 4, а на его мощностях планируется выпускать до 500 тысяч электромобилей и аккумуляторных батарей.

В мире Европа Германия

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