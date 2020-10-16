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16.10.2020 15:02
Рубрика: Спорт

Тедеско прокомментировал переход Виктора Мозеса в "Спартак"

Текст: Артур Нанян
Главный тренер московского "Спартака" Доменико Тедеско считает, что новичок "красно-белых" Виктор Мозес принесет пользу его команде. Об этом специалист заявил на пресс-конференции перед матчем 11-го тура чемпионата России с "Химками".
Фото: Александр Ступников / РИА Новости Фото: Александр Ступников / РИА Новости
Фото: Александр Ступников / РИА Новости
Фото: Михаил Джапаридзе / ТАСС
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Как оцените состояние команды?

Доменико Тедеско: Когда игроки возвращаются из сборных - всегда непросто подготовить их. Разные страны, перелеты. С другой стороны, меня радует тот факт, что у нас все больше футболистов, представляющих свои национальные команды. Получили вызов Илья Кутепов, Павел Маслов, Ларссон. Сегодня первый день, когда ребята потренируются вместе.

Кто не сможет сыграть завтра с "Химками"?

Доменико Тедеско: У Урунова травма приводящей мышцы, Джикия будет на карантине до 20 октября. Вот, пожалуй, и все.

Что скажете о "Химках"?

Доменико Тедеско: Их недавно возглавил новый тренер (Игорь Черевченко - прим.), которого мы хорошо помним по работе в "Арсенале". Они провели два достойных матча при нем. "Химки" хорошо обороняются и агрессивно атакуют. У них есть Мирзов - быстрый футболист, который может обострить ситуацию. Не сомневаюсь, что завтра нас всех ждет интересный матч.

Рады переходу Виктора Мозеса? Сложно было с ним договориться и участвовали ли вы в переговорах?

Доменико Тедеско: Я хорошо знаю этого игрока. Когда ты выступаешь за такие клубы, как "Челси", "Интер", ты всегда на виду. Он знает, как играть в пять защитников, у него большой опыт. Так что мы довольны, что заполучили его. Что касается переговоров, то такие вопросы не в моей компетенции и у меня просто нет на это времени. Мы обсудили с руководством кандидатуру Мозеса, и я дал свое согласие.

Как в целом оцените трансферную кампанию "Спартака"?

Доменико Тедеско: Мы искали правого защитника и подписали Мозеса. Нам еще предстоит выяснить, в каком он состоянии, но это уже другой вопрос. Удалась нам трансферная кампания или нет - рано говорить, поскольку чемпионат в самом разгаре. Должно пройти время, чтобы все встало на свои места.

Фото: Алексей Даничев / РИА Новости
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Александр Кокорин был травмирован долгое время, как оцените его состояние?

Доменико Тедеско: Вы все время спрашиваете о Кокорине. Давайте расставим все точки над i: он сыграл против нас за "Сочи", после чего у этой команды была долгая пауза из-за карантина. Александр не прошел с нами сборы, затем получил несколько травм. Понимаю, вы любите его и потому постоянно интересуетесь его здоровьем. Но если вы его действительно любите, то оставьте Сашу в покое. Своими вопросами вы только нагнетаете ситуацию. Когда закончится первая часть чемпионата, он пройдет с нами зимние сборы и весной будет совсем другим игроком.

Ваш контракт со "Спартаком" рассчитан до конца сезона. Вы хотите остаться?

Доменико Тедеско: Я чувствую себя здесь как дома. Не думаю, что этот вопрос сейчас уместен. Мы сконцентрированы на следующем матче. После "Химок" нас ждет поездка в Сибирь, затем Краснодар. И в данный момент я думаю о том, как мы справимся с такими нагрузками. Мое будущее, контракт - сейчас это не так важно.

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