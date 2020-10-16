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16.10.2020 12:27
Рубрика: Общество

Темп утечки воздуха на МКС снизился вдвое после заклейки пленкой

После заклейки предположительного места трещины пленкой скорость утечки воздуха в переходном отсеке модуля "Звезда" на МКС снизилась вдвое. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на переговоры экипажа с Землей, которые транслирует NASA.
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Ранее стало известно, что космонавтам удалось обнаружить место утечки с помощью пакетика чая. "У нас есть несколько фото и видео направления, в котором полетел пакетик с чаем или куда намеревался полететь, что как раз показывает, в каком направлении дует воздух из возможного места утечки", - рассказал космонавт Анатолий Иванишин. Это место было заклеено пленкой. На ночь экипаж МКС закрыл люк в отсек для контроля давления.

За 11,5 часов давление в отсеке снизилось на 52 мм - до 681 мм ртутного столба, а скорость примерно до 4 мм в час (ранее этот показатель составлял от 7 до 9 мм в час).

По заверениям "Роскосмоса", утечка не угрожает экипажу МКС и полету станции в пилотируемом режиме.

Общество Космос

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