Трамп пообещал не вводить жесткие меры в случае второй волны COVID-19

Президент США Дональд Трамп заявил, что не будет вновь применять жесткие ограничительные меры в случае повторной вспышки коронавируса в стране. С таким заявлением он выступил в четверг в эфире телеканала Fox Business.

"Мы больше не будем закрывать экономику. У нас все в порядке", - цитирует ТАСС американского лидера. Трамп также сообщил, что COVID-19 уже хорошо изучен, и напомнил, что его сын Бэррон легко перенес заражение. Трамп также отметил, что вакцина от коронавируса, скорее всего, будет готова к концу нынешнего года.

Ранее президент США предложил возобновить занятия в школах, закрытых в ряде американских штатов из-за коронавируса. По словам политика, дети в большинстве случаев переносят заражение очень легко.

По последним данным, в США зафиксировано 8,2 миллиона случаев заражения коронавирусом. Общее число смертей составляет 222,6 тысячи. По двум этим показателям Соединенные Штаты занимают первое место в мире.