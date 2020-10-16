Турция впервые испытала российские ЗРС С-400 на учениях

Турецкие военные впервые провели пробные пуски ракет системы противовоздушной обороны С-400, передает ТАСС со ссылкой на информированные источники.

Сообщается, что учения в районе города Синоп прошли успешно.

"На учениях были выполнены пуски трех ракет ЗРС С-400. Все они успешно поразили назначенные цели", - уточнил собеседник агентства. Официального подтверждения этой информации пока нет. В "Рособоронэкспорте" (входит в Ростех) не стали комментировать эту информацию.

Напомним, приобретение российских С-400 в прошлом году спровоцировало острый политический кризис в отношениях между Турцией и США. Ранее Вашингтон отменил поставки Анкаре новейших истребителей F-35.