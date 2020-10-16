В Белом доме отвергли предложение Путина о продлении СНВ-3 на год

Предложение президента РФ Владимира Путина о продлении Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) "не вариант решения вопроса", написал советник по национальной безопасности Соединенных Штатов Роберт О'Брайен.

"Ответ президента Путина сегодня о продлении СНВ-3 без заморозки ядерных боеголовок это не вариант", - считает О'Брайен, чьи слова приводятся в микроблоге Совета по нацбезопасности США в Twitter.

Ранее в пятницу президент России выступил с инициативой продлить действующий договор без всяких условий еще на один год.

На прошлой неделе генсек ООН Антониу Гутерреш призвал Вашингтон и Москву во что бы то ни стало сохранить этот единственный международный правовой акт, ограничивающий крупнейшие в мире ядерные арсеналы.