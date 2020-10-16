В Британии разработан тест, определяющий риск тяжелого течения COVID-19

Ученые из Саутгемптонского университета (Великобритания) разработали тест, который по профилю пяти цитокинов в крови может показать, насколько тяжелым будет у пациента течение COVID-19. Результаты их исследования опубликованы в журнале Respiratory Research.

Цитокины - это сигнальные молекулы, которые запускают в крови реакцию, конечным продуктом которой являются лимфоциты - защитные иммунные клетки. У некоторых больных с тяжелой формой COVID-19 иммунитет реагирует на коронавирус слишком бурно, что приводит к цитокиновому шторму. Это становится причиной гипервоспаления, разрушения клеток и тканей, что в итоге осложняет течение болезни и может привести к смерти, пишет РИА Новости, ссылаясь на исследование.

Британские ученые решили выяснить, можно ли при госпитализации определить предрасположенность к цитокиновому шторму, чтобы своевременно принять соответствующие меры. Оказалось, что риску чрезмерной иммунной реакции подвержены люди с высоким уровнем цитокинов IL-6, IL-8, TNF, IL-1β и IL-33. Таких пациентов, считают ученые, нужно сразу помещать в отделение интенсивной терапии с возможностью оперативного подключения к аппарату ИВЛ.

Ранее сообщалось, что китайские ученые впервые полностью расшифровали реакцию иммунной системы на новый коронавирус и сумели определить биомаркер, имеющий важное значение для прогнозирования течения COVID-19. Исследователи уверены, что полученные данные помогут разработать лечение на основе собственной иммунной системы пациента.

Отметим, что в мире число выявленных случаев коронавируса превысило 38,5 миллиона. От осложнений, вызванных COVID-19, скончались 1,1 миллиона человек.