В Госдуме прокомментировали предложение Путина о продлении ДСНВ

Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий рассказал о следствии продления договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) на год без всяких условий.

Ранее президент России Владимир Путин озвучил такое предложение на совещании с постоянными членами Совета безопасности РФ. По его словам, это необходимо, "чтобы иметь возможность провести содержательные переговоры по всем параметрам тех проблем, которые регулируются договорами подобного рода". Глава государства поручил главе МИД РФ Сергею Лаврову сформулировать позицию РФ по договору СНВ, представить ее США и в самое ближайшее время получить от них внятный ответ.

- Предложение президента означает, что Россия снова предлагает реальный выход из ситуации, грозящей перерасти в тупиковую из-за позиции американской стороны, - заявил Леонид Слуцкий журналистам. - Продление ДСНВ на год без всяких условий позволит провести переговорный процесс, в том числе без оглядки на предвыборную ситуацию в США.

Он подчеркнул, что ДСНВ "остается едва ли не последним краеугольным камнем договорной базы в вопросах контроля над вооружениями и стратегической стабильности".

- И поэтому так важно сохранить договор, - уверен политик. - Важно не только для России или США, но для мирного будущего всей планеты.

Глава комитета в связи с этим напомнил, что Россия еще в 2019 году заявила о готовности пролонгации ДСНВ.

- Будем ждать ответа Вашингтона на предложение Москвы. Надеюсь, в США оценят его разумность и конструктивность, - резюмировал Слуцкий.