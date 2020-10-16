В Кремле рассказали о мерах борьбы с пандемией коронавируса

Статистика по коронавирусу вызывает в Кремле обеспокоенность, эпидемия быстро распространяется, но ситуация под контролем. Принимаются энергичные меры, чтобы люди стали соблюдать строгие меры предосторожности.

"В Кремле обеспокоены подобной статистикой, мы видим, что эпидемия распространяется очень сильно", - сказал журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"Именно поэтому принимаются весьма энергичные меры с тем, чтобы сподвигнуть всех наших людей на соблюдение строгих мер предосторожности, которые достаточно длительное время мы не соблюдали, надо признать", - пояснил представитель Кремля.

"Да, сейчас ситуация находится под контролем, несмотря на такую печальную динамику", - заверил Песков.