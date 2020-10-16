В США зафиксировано рекордное с июля число новых случаев COVID-19

Свыше 62 тысяч новых случаев инфицирования коронавирусом было выявлено в четверг в США. Как пишет The Washington Post, это максимальный суточный прирост с 31 июля.

Сегодня США являются лидерами в мире по числу заболевших и умерших от коронавируса. По данным Университета Джонса Хопкинса, всего в стране зафиксировано уже свыше 7,9 миллиона заболевших COVID-19. От осложнений, вызванных инфекцией, скончались более 217 тысяч человек, пишет ТАСС.

Ранее в эфире телеканала Fox Business президент США Дональд Трамп заявил, что не будет вновь применять жесткие ограничительные меры в случае повторной вспышки коронавируса в стране. "Мы не будем закрывать экономику. У нас все в порядке", - заверил американский лидер, отметив, что вакцина от коронавируса появится в США к концу нынешнего года.