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16.10.2020 18:45
Рубрика: Экономика

В туриндустрии поддержали отмену запрета возить детей на старых автобусах

Текст: Евгений Гайва
Отмена запрета на перевозку организованных групп детей на автобусах, с момента производства которых прошло десять лет и больше, никак не влияет на безопасность, но позволит развивать детский туризм, считают представители туриндустрии и эксперты.

Новые правила организованной перевозки групп детей автобусами, утвержденные постановлением правительства России, были опубликованы в конце сентября. Они вступят в силу с 1 января 2021 года и будут действовать до 1 января 2027 года. В правилах, в частности, исключено требование об использовании для организованных перевозок детских групп автобусов, с года выпуска которых прошло не более десяти лет. Эта норма должна была вступить в силу с 1 июля 2021 года.

Фото: iStock
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"Опубликованные изменения - результат работы в течение нескольких лет. При этом безопасность нисколько не снижается. В то же время обеспечена возможность использовать транспорт, который есть в регионах. А он на 80% старше 10 лет", - отметил в беседе с "РГ" вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин.

По его словам, практика показала, что зачастую аварии происходят, когда несвоевременно проводят обслуживание и техосмотр транспорта. Если же за автобусом следят и соблюдают все остальные требования по допуску к перевозкам, риски значительно снижаются.

Введение требования о возрасте автобусов ежегодно переносили шесть раз. Теперь оно перенесено на семь лет, сказал Барзыкин. За это время уже можно будет постепенно обновлять подвижной состав и при этом дать возможность развиваться автотуризму, отправлять школьников и молодежь в экскурсионные туры, пояснил он.

За то время, пока сохранялась неопределенность, многие транспортные предприятия вообще перестали работать с детскими группами, указала руководитель Ассоциации московских туроператоров по внутреннему и въездному туризму Татьяна Козловская. По ее мнению, постановление расширит возможности для работы с детьми. "Мы предлагали вообще отменить это требование. Но хотя бы сейчас оно перенесено на длительный срок", - сказала она.

Главная задача - обеспечить перевозку детей автобусами, которые находятся в надлежащем состоянии, а возраст автобуса не сильно влияет на безопасность, заметила заместитель председателя Общественного совета Минтранса Наталья Агре. К тому же до сих пор до 80% автотранспортных происшествий происходит из-за человеческого фактора, добавила она.

Фото: Константин Михальчевский/РИА Новости
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Чтобы обеспечить надлежащий контроль за автобусами со стороны автотранспортных предприятий, нужно законодательно уравнять требования и размеры штрафов за неисполнение предписаний для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, предлагает эксперт. Крупные транспортные предприятия, обладающие большим парком автобусов для перевозки пассажиров, имеют свои технические службы либо заключают контракты на обслуживание парка со специализированными компаниями. Но на теневом рынке пассажирских перевозок действуют также индивидуальные предприниматели. Они требования не выполняют, так как даже если у них выявят нарушения, штраф они заплатят в десятки и сотни раз меньше, чем юридические лица, пояснила Агре.

"Как только мы уравняем требования и последствия за невыполнение требований для ИП и юридических лиц, мы нормализуем всю ситуацию. Будут ездить автобусы с возрастом 15 и 20 лет, но у тех компаний, которые будут отслеживать их техническое состояние", - подчеркнула она.

Экономика Транспорт Общество Семья и дети Экономика Туризм

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