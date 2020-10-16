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16.10.2020 16:41
Рубрика: Видео

Видео: мужчина перевозит бензин в плетеной корзине

Текст: Григорий Гомельчук

Носить воду в решете - не такая уж глупая затея по сравнению с тем, что творит герой этого видео, снятого на одной из заправок в Ирландии.

Итак, мужчина заливает бензин в целлофановый пакет. Обнаружив течь, он достает из багажника своей Toyota Corolla… плетеную корзину!

Поставив пакет в корзину, и тщательно закрыв ее крышкой, мужчина погружает запасы топлива в машину. Интересно, удалось ли ему оставить до места назначения хоть каплю.

Мы уж не говорим о том, что бензин вообще нельзя наливать в пластиковую тару - из-за статического электричества возможно возгорание.

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