Видео: мужчина перевозит бензин в плетеной корзине

Носить воду в решете - не такая уж глупая затея по сравнению с тем, что творит герой этого видео, снятого на одной из заправок в Ирландии.

Итак, мужчина заливает бензин в целлофановый пакет. Обнаружив течь, он достает из багажника своей Toyota Corolla… плетеную корзину!

Поставив пакет в корзину, и тщательно закрыв ее крышкой, мужчина погружает запасы топлива в машину. Интересно, удалось ли ему оставить до места назначения хоть каплю.

Мы уж не говорим о том, что бензин вообще нельзя наливать в пластиковую тару - из-за статического электричества возможно возгорание.